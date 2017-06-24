Ювелирные украшения Бонни и Клайда уйдут с молотка

В американском штате Массачусетс пройдёт аукцион под названием "Бандиты, преступники и правоохранители".

В рамках аукциона организаторы планируют продать различные предметы, так или иначе относящиеся к известным гангстерам времён Великой депрессии. Об этом сообщает AP.

Наиболее ожидаемыми лотами станут музыкальная композиция, написанная самим Аль Капоне, письмо Джона Готти, а также ювелирные украшения Бонни и Клайда.

Стоит заметить, что музыкальная пьеса Капоне демонстрирует его мягкую сторону. В ней есть строки: "Ты волнуешь и наполняешь моё сердце радостью, словно успокаивающая симфония, проносящаяся по воздуху, ты плавно плывёшь, и в моей душе рождаются эти мысли". Их он написал в 1930-х годах, когда отбывал наказание в тюрьме Алькатрас в заливе Сан-Франциско.

В письме криминального босса Джонни Готти, которое было написано в 1998 дочери главы мафии, говорится, чтобы её отец охладил мартини.