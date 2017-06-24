Трамп обвинил Обаму в бездействии по поводу "вмешательства" России в выборы

Глава государства заявил, что его предшественник получил данную информацию от ЦРУ задолго до избирательной кампании.

Президент США Дональд Трамп удивился, почему Барак Обама не стал ничего предпринимать из-за "вмешательства" России в выборы американского лидера в 2016 году. Об этом пишет The Hill.

— Я узнал сегодня впервые, что Обаме было известно о России задолго до выборов, и он ничего с этим не сделал. Но никто не хочет говорить об этом, — заявил президент.

Глава государства отметил также, что ему грустно из-за бездействия Обамы по данному вопросу.

— Другими словами, вопрос в том, почему, если у него была информация, он не сделал с ней что-то? Он должен был что-то с этим сделать. Это всё довольно грустно, — отметил американский лидер.

Ранее Дональд Трамп на своей странице в "Твиттере" также задался вопросом, почему его предшественник не остановил "вмешательство России".