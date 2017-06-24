В Италии объявлен максимальный уровень опасности из-за аномальной жары

Ожидается, что нынешний июнь в стране станет самым тёплым за 150 лет наблюдений.

Максимальный уровень погодной опасности объявлен в нескольких итальянских городах из-за сильной жары и засухи. Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения страны. Ожидается, что столбики термометров поднимутся выше отметки в 40 градусов в Болонье, Больцано, Брешии, Турине, Анконе, Кампобассо, Флоренции, Пескаре и Перудже.

Уточняется, что ещё в 13 областях Италии объявили предпоследний уровень опасности.

По данным синоптиков, пришедший на Апеннины африканский антициклон "Харон" позволит побить исторический температурный рекорд: нынешний июнь в стране станет самым жарким за 150 лет наблюдений.

Отметим, что из-за жары и недостатка воды в двух провинциях на севере Италии — Перудже и Пьяченце — также объявлено чрезвычайное положение. А мэр Рима Вирджиния Раджи подписала распоряжение, согласно которому местным жителям рекомендуют ограничить расходование воды для полива садов, наполнения бассейнов и мытья автомобилей.