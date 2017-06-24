Moody's повысило рейтинг Греции и улучшило её прогноз до "положительного"

Аналитики агентства оценили признаки стабилизации экономики страны и согласование получения Афинами третьего транша от ЕС в размере 8,5 млрд евро.

Впервые за два года Moody's повысило долгосрочный рейтинг Греции с показателя Саа3 до Саа2. Отметим, аббревиатура "Саа" означает наличие долговых обязательств очень низкого качества и подверженных очень высокому кредитному риску. Цифровой модификатор (1,2,3) показывают примерное положение в категории со своим показателем (в начале, середине или конце списка.

Кроме того, Moody’s улучшило прогноз Греции со "стабильного" до "положительного".

Напомним, летом 2015 года Афины договорились с Евросоюзом о получении 86 млрд евро в течение трех лет. В стране обязались установить режим экономии. 2 мая Греция согласовала с иностранными кредиторами проведение реформ в сфере труда и энергетики, сокращение пенсий и повышение налогов.