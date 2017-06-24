В Сергиевом Посаде умер пятый человек, отравившийся алкоголем

В настоящий момент следователи ГСУ СК РФ продолжают расследование уголовного дела, возбуждённого по факту случившегося.

Сегодня в больнице Сергиева Посада умер пятый отравившийся алкоголем. Им оказался хозяин квартиры, где происходило застолье. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ.

Напомним, что 22 июня в одной из квартир подмосковного Сергиева Посада десять человек отравились метиловым спиртом. Прибывшие бригады медиков госпитализировали пострадавших, однако спасти пятерых врачам не удалось.