Российские военные заключили с Латакией соглашение о прекращении огня

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Российские военные заключили с Латакией соглашение о прекращении огня

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Фото: ©РИА Новости/Дмитрий Виноградов

Российская группа войск в Сирии заключила с руководством сирийской провинции Латакия соглашение о прекращении огня. Как рассказал офицер российского центра примирения враждующих сторон в Сирии Александр Воронцов, это первый документ такого уровня. Ранее соглашения заключались только отдельными населёнными пунктами.​

Вместе с этим российские военные из центра примирения привезли жителям одного из местных селений гуманитарную помощь. Это 350 комплектов продуктов питания, в каждом из которых среди прочего — крупы, сахар, консервы.

Напомним, в мае в Астане был подписан меморандум о создании в Сирии четырёх зон деэскалации.

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