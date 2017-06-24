Российские военные заключили с Латакией соглашение о прекращении огня

Российская группа войск в Сирии заключила с руководством сирийской провинции Латакия соглашение о прекращении огня. Как рассказал офицер российского центра примирения враждующих сторон в Сирии Александр Воронцов, это первый документ такого уровня. Ранее соглашения заключались только отдельными населёнными пунктами.​

Вместе с этим российские военные из центра примирения привезли жителям одного из местных селений гуманитарную помощь. Это 350 комплектов продуктов питания, в каждом из которых среди прочего — крупы, сахар, консервы.

Напомним, в мае в Астане был подписан меморандум о создании в Сирии четырёх зон деэскалации.