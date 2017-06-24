Названа мощность гиперкара Aston Martin Valkyrie

Сам производитель держит технические характеристики в секрете. Инсайдерская информация просочилась в американские СМИ. Если доверять полученным сведениям, "Валькирия" будет мощнее таких моделей, как LaFerrari, McLaren P1 и Porsche 918 Spyder.

В СМИ просочилась инсайдерская информация о мощности гиперкара Aston Martin Valkyrie, разработанного при участии формульной команды Red Bull Racing. Новая модель получит двигатель V12 объёмом 6,5 литра, мощностью 1130 лошадиных сил, пишет Top Gear со ссылкой на американское издание Road & Track.

Вопрос о быстроте машины ставить пока рано, пишет издание, но разгон до 320 км/ч должен будет уложиться в 10 секунд. Гиперкар будет спроектирован на карбоновом шасси. Его вес составит всего 1030 килограммов.

Aston Martin Valkyrie должен выйти в 2017 году. Его стоимость составит 3,4 миллиона евро (или 216,5 миллиона рублей). Он станет третьим в списке самых дорогих суперкаров планеты.