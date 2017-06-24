Дональд и Меланья Трамп посетят свадьбу министра финансов США

В пресс-службе Белого дома сообщили, что торжество состоится сегодня в зале имени Эндрю Меллона.

Американский президент Дональд Трамп с супругой Меланьей посетят свадьбу министра финансов Стивена Мнучина. На празднике они собираются пробыть около трёх часов. Как сообщили в Белом доме, торжество пройдёт в центре Вашингтона.

Отмечается, что бывший банкир и продюсер Мнучин женится на шотландской актрисе Луизе Линтон.

Свадьба состоится в зале имени Эндрю Меллона, который возглавлял Министерство финансов США с 1921 по 1932 год. Это здание — часть правительственного комплекса, так называемого Федерального треугольника.

Отметим, что в данном помещении проходило много знаменательных событий, в том числе подписание в 1949 году Северо-Атлантического договора. Аренда зала на 14 часов с охраной и обслуживанием обойдётся приблизительно в 18,75 тысячи долларов.