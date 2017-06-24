Трамп распорядился создать комиссию, которая проверит подсчёт голосов на выборах

В Белом доме пояснили, что члены комиссии проверят систему голосования, начиная с местного уровня, чтобы убедиться, что она остаётся неприкосновенной.

Президент США поручил удостовериться в том, что процесс выборов был неприкосновенным и его результатам можно доверять. Об этом на брифинге накануне сообщил пресс-секретарь американского лидера Шон Спайсер.

По словам представителя Трампа, уже на следующей неделе комиссия запросит у чиновников, в том числе муниципального уровня, подробности голосования на местах. Состав комиссии и детали её работы пока не раскрываются.

Ранее социологи выяснили, что американцы устали от обсуждения слухов о возможном вмешательстве РФ в выборы и хотели бы, чтобы власти уделили внимание насущным проблемам внутри страны.