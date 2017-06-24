Спецслужбы установили, что теракт в главной мечети Мекки готовили иностранцы

Действиями террористов управляли из-за рубежа. Целью атаки была дестабилизация ситуации в стране, сообщило МВД Саудовской Аравии.

Теракт в главной мусульманской мечети Аль-Харам в городе Мекка планировался за рубежом, сообщило МВД Саудовской Аравии. Ведомство уверено, что целью готовящейся атаки была дестабилизация ситуации в стране.

— Террористическая сеть, планы которой были сорваны, нарушила всякую святость, покусившись на Заповедную мечеть… Они исполняли планы, управляемые из-за рубежа и нацеленные на то, чтобы нарушить безопасность и стабильность страны, — цитирует SPA заявление министерства.

Напомним, в пятницу, 23 июня, саудовские спецслужбы предотвратили террористическую атаку на Заповедную мечеть в Мекке — главную святыню исламского мира. Инцидент готовился за день до завершения священного месяца Рамадан. Смертник был ликвидирован.

Известно, что атаку планировали три террористические группы, две из которых базировались в Мекке, а третья — в Джидде.

После Тегеран, несмотря на непростые отношения с Саудовской Аравией, официально выступил с осуждением попытки теракта. С аналогичным заявлением также выступила ливанская политическая партия "Хезболла".