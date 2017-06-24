Учёные: Плесень может вызывать головную боль

Исследователи установили, что домашняя плесень, которая растёт на обоях, мокрых стенах и в тёмных углах квартир приводит к проблемам со здоровьем.

Французские учёные нашли связь между головной болью и плесенью. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Applied and Environmental Microbiology.

Так, они обратили внимание на то, что многие люди жалуются на необъяснимые головные боли, приступы аллергии, затруднённое дыхание и прочие проблемы со здоровьем, если они находятся внутри конкретного помещения.

В результате исследователи нашли возможную причину развития всех этих проблем со здоровьем, экспериментируя с тремя видами грибка — Penicillium brevicompactum, Aspergillus versicolor и Stachybotrys chartarum, — которые периодически начинают расти на обоях, мокрых стенах и в тёмных углах квартир.

Чтобы доказать свою теорию, французы построили имитатор квартиры. Они наклеили на фрагмент стены обои, поверх которых высаживали споры и периодически обдували их потоками воздуха, имитируя работу кондиционера. Воздух, который проходил через колонии плесени, анализировали на предмет наличия в нём спор и продуктов жизнедеятельности грибков.

В результате оказалось, что вместе с плесенью в воздух постоянно попадало большое количество микротоксинов — ядовитых веществ, которые могут вызывать отравления или аллергические реакции при попадании в лёгкие и на кожу.

Учёные считают, что подобные явления могут происходить в квартирах, чьи стены и обои покрывает плесень. Токсины грибков могут попадать в воздух не только вместе со спорами, но и оседать на пылинках и микрочастицах клея, которые отшелушиваются от обоев. Часть этих пылинок может падать на пищу и проникать в организм человека вместе с ней.