CNN удалил статью о возможных связях Трампа с российским инвестиционным фондом

Как отметили в руководстве канала, эта история не соответствует его редакционным стандартам.

Телеканал CNN решил удалить со своего сайта статью о расследовании возможных связей президента США Дональда Трампа с Российским фондом прямых инвестиций. Об этом сообщает BuzzFeed.

— Эта история не соответствует редакционным стандартам CNN, поэтому мы убрали её. Ссылки на неё больше не работают, — говорится в заметке телеканала.

Напомним, что телеканал опубликовал на своём сайте статью, в которой журналисты рассказывают о результатах своего расследования о связях Дональда Трампа с Российским фондом прямых инвестиций, с представителями которого якобы за несколько дней до инаугурации встречались члены команды действующего президента США.