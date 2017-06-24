В Донбассе рассказали подробности о срыве "хлебного перемирия"

Сегодня с 00:00 в Донбассе вступило в силу "хлебное перемирие", которое должно было действовать на протяжении всего периода сбора урожая до конца лета. Уже около 00:30 ВСУ нарушили перемирие.

Накануне вечером в ходе обстрела города Докучаевска в ДНР была ранена местная жительница, 54-летняя Ирина Забродина. По словам самой женщины, пуля прилетела внезапно, она сначала даже не поняла, что это был именно снаряд.

— Я не знаю, как произошло. Мы с мужем внучку провожали, шли с мужем домой. Я подумала, что меня ударило камнем, а я глянула — а там кровь. Муж сказал, поехали в больницу. Оказалось, пуля, она вошла и застряла. Наверное, срикошетило, стреляли в тот момент, может, от столба отлетело, — рассказала Ирина.

Теперь ей предстоит съездить в Донецк, чтобы сделать рентген. В Докучаевской центральной городской больнице нет подходящего оборудования.

— У женщины ранение правого бедра, нужно обследование для установления чёткой локализации пули. Прогноз благоприятный, достать пулю — и всё будет прекрасно, — пояснил врач-хирург Александр Гапонов.

В администрации Докучаевска отметили, что вечерние обстрелы возобновились в промежутке 00:30 до 01:30, несмотря на перемирие. По предварительным данным, огонь вёлся из танковых орудий и тяжёлой артиллерии.

На территории ЛНР перемирие также было нарушено. По данным республиканской Народной милиции, в 00:35 начался огонь со стороны станицы Луганской. Накануне Лайф сообщал, что в республике были ранены двое детей — 13-летний мальчик и девятилетняя девочка.