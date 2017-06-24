Большая собака испугалась знакомства с хомяком

Хозяйка двух животных выложила видео их первой встречи на своей странице в "Инстаграме".

Забавное видео появилось на страничке собаки в "Инстаграме". На нём запечатлено первое знакомство взрослого бернского зенненхунда и крошеного хомячка. Хозяйка подносит нового маленького питомца к псу, но тот, замерев от испуга, отворачивает морду.

저는 그런 친구 둔적 없거든여..!!!! my dog is not afraid of hamster, so move out and go your way~ #dog #bmd Публикация от @bmd.san Июн 4 2017 в 7:50 PDT

Позже собака всё-таки преодолела свой страх и познакомилась с новым сожителем. На той же странице появился ролик, где зенненхунд и другой пёс проявляют интерес к хомячку, пытаясь его понюхать. Хомяк при этом сохраняет полную невозмутимость.