Большая собака испугалась знакомства с хомяком

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Большая собака испугалась знакомства с хомяком

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Хозяйка двух животных выложила видео их первой встречи на своей странице в "Инстаграме".

Забавное видео появилось на страничке собаки в "Инстаграме". На нём запечатлено первое знакомство взрослого бернского зенненхунда и крошеного хомячка. Хозяйка подносит нового маленького питомца к псу, но тот, замерев от испуга, отворачивает морду.

Позже собака всё-таки преодолела свой страх и познакомилась с новым сожителем. На той же странице появился ролик, где зенненхунд и другой пёс проявляют интерес к хомячку, пытаясь его понюхать. Хомяк при этом сохраняет полную невозмутимость.

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