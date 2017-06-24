В Подмосковье поезд насмерть сбил девушку с ребёнком на руках

Трагедия случилась накануне на перегоне между станциями Узуново — Серебряные Пруды.

Поезд насмерть сбил 21-летнюю девушку и её годовалого ребенка в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе московского межрегионального Следственного управления СК РФ на транспорте.

Уточняется, что ЧП произошло накануне в районе 22 часов на 167-м километре перегона между станциями Узуново — Серебряные Пруды. По данным следователей, мать с ребёнком внезапно вышла на железную дорогу и водитель состава, следовавшего по маршруту Москва — Саратов, не смог предотвратить трагедию.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.