Внебрачный сын Шварценеггера решил следовать примеру отца

19-летний внебрачный сын американского актёра и политика Арнольда Шварценнегера Джозеф Баэна стремится следовать примеру своего отца. Как отмечает DailyMail, молодой человек следит за своим телом, хоть пока и не может повторить спортивных успехов Шварценнегера-старшего.

Arnold's son, Joseph, is jacked!!! Perezhilton.com/ArnoldSchwarzenegger #JosephBaena Публикация от PinkPerezInsta (@pinkperezinsta) Авг 25 2016 в 5:03 PDT

Джозеф был рожден в результате отношений Шварценнегера с его домработницей Милдред Баэна. Долгое время появление сына актёр держал в секрете.

Yo I'm laughing so hard my chest hurt #TeaWithHoney: Look at this ❤️ #ArnoldSchwarzenegger coaches his love child #JosephBaena at the gym in rare picture together www.honeygerman.com ™@honeygerman Публикация от Rafael "June" Cardona (@june_biz) Апр 18 2016 в 10:53 PDT

Теперь, когда всё стало известно, внебрачный сын Шварценнегера в социальных сетях стремится показать своё сходство с отцом, размещая множество совместных фотографий.