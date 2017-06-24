Внебрачный сын Шварценеггера решил следовать примеру отца

19-летний внебрачный сын американского актёра и политика Арнольда Шварценнегера Джозеф Баэна стремится следовать примеру своего отца. Как отмечает DailyMail, молодой человек следит за своим телом, хоть пока и не может повторить спортивных успехов Шварценнегера-старшего.
Джозеф был рожден в результате отношений Шварценнегера с его домработницей Милдред Баэна. Долгое время появление сына актёр держал в секрете.
Теперь, когда всё стало известно, внебрачный сын Шварценнегера в социальных сетях стремится показать своё сходство с отцом, размещая множество совместных фотографий.
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