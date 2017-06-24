На Украине почти 200 населённых пунктов обесточены из-за непогоды

Без электричества остались жители Львовской, Одесской, Хмельницкой и других областей. Восстановлением энергоснабжения занимаются бригады облэнерго Украины.

Из-за капризов погоды без электричества остались 188 населённых пунктов в шести областях Украины. Сильные порывы ветра и дождь привели в действие систему защиты линий электропередачи, которая и заблокировала их работу, передаёт УНИАН.

Так, во Львовской области без электроснабжения остались 82 населённых пункта, в Одесской — 58 населённых пунктов, в Хмельницкой — 20 населённых пунктов, в Тернопольской — 19 населённых пунктов, в Кировоградской — шесть и в Волынской — три.

К восстановлению энергоснабжения населённых пунктов привлечены бригады облэнерго.