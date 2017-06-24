В Петербурге хотят запретить продавать по ночам алкоголь навынос в барах

По мнению местных законодателей, магазины "24 часа" нарушают закон и продают алкоголь в любое время под видом кафе и рюмочных.

В Заксобрании Санкт-Петербурга обсуждают запрет продажи алкоголя навынос в ночное время. Инициатива была одобрена накануне на заседании комитета по законодательству, теперь запрет рассмотрят в ходе пленарной сессии.

По мнению депутата и автора идеи Дениса Четырбока, пока к хитрым предпринимателям сложно придраться, но новый закон не оставит им лазеек.

— Сейчас уже не осталось торговой точки, где бы не продавали алкоголь. Особенно вопросы вызывают магазины "24 часа", которые продают алкоголь под видом баров и рюмочных. На деле выходит, что это обычный магазин, где в ночное время можно купить навынос абсолютно любой спиртной напиток, — поясняет парламентарий.

Отмечается, что горожане часто жалуются на то, что вокруг ночных точек нелегальной продажи алкоголя собирается нежелательный контингент.