В США беременным случайно разрешили безнаказанно убивать

К счастью, ошибку в новом законопроекте успели заметить до того, как документ попал на подпись к губернатору.

В Нью-Гэмпшире по ошибке приняли новый законопроект, который позволяет беременным женщинам совершать убийства, избегая уголовного преследования за них. Об этом сообщает Huffington Post.

Дело в том, что в новый документ, где говорилось о том, что прерывание беременности после 20-й недели расценивалось бы как убийство, закралась неточность, согласно которой любой акт, который был совершён беременной или её доктором при выполнении своих профессиональных обязанностей, не будет рассматриваться как убийство.

Когда ошибку обнаружили, законопроект уже был одобрен обеими палатами конгресса. К счастью республиканцы успели внести соответствующие правки в законопроект до того, как он попал на стол к губернатору штата.