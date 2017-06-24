В Ленобласти родился самый маленький жеребёнок в мире по кличке Гулливер

Рост малыша — всего 30 сантиметров, и он претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса.

В Ленинградской области родился самый маленький в мире жеребёнок по имени Гулливер. Рост малыша — всего 30 сантиметров, он весит три килограмма и претендует на то, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Ожидается, что рост малыша не превысит 50 сантиметров. Родители Гулливера — обыкновенные представители породы американская миниатюрная лошадь. Рост обоих — по 70 см.

— На данный момент Гулливер является одной из самых маленьких лошадей мира. Он очень общительный. Но это не пони. У этих лошадок строение как у правильной верховой лошади: маленькая голова, длинные ноги и короткий корпус, это их главное отличие от обычных пони, — рассказала Лайфу заводчик Елена Чистякова.

По словам девушки, подобные животные являются единственными лошадьми-компаньонами, которые дарят такой же позитив, как дельфины. Поэтому они принимают участие в терапии для людей.