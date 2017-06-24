Рианна в "Твиттере" попросила Макрона выделить деньги на образование детей

Американская певица Рианна попросила французского президента Эммануэля Макрона помочь развивающимся странам обучать своих детей. Артистка обратилась к лидеру Франции в "Твиттере". Девушка спросила, будет ли Франция поддерживать образовательный фонд, амбассадором которого она является.

— Здравствуйте, Эммануэль Макрон, поддержит ли Франция образовательный фонд? — написала певица.

Её твит собрал 35 тысяч лайков и 15 тысяч ретвитов за 11 часов. Ответной реакции президента пока не последовало.