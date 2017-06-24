Кот Ахилл предсказал победу сборной Португалии на матче с Новой Зеландией

Читайте также

Кот Ахилл предсказал победу сборной Португалии на матче с Новой Зеландией

4
Животному было предложено выбрать из двух клеток с флагами разных стран, в результате Ахилл решительно зашёл в "домик португальцев".

Эрмитажный кот Ахилл сделал очередное предсказание в преддверии матча Кубка конфедераций. Сборные Португалии и Новой Зеландии встретятся сегодня в Санкт-Петербурге в 18:00.

Отметим, очаровательному питомцу предложили выразить своё мнение двумя разными способами: попробовать еду из мисок с флагами стран или зайти в один из домиков. От еды Ахилл отказался, по мнению сотрудников Эрмитажа, животному неуютно есть на людях.

<p>Кот Ахилл. Фото: ©L!FE</p>

Неделю назад, в день открытия Кубка конфедераций, Ахилл правильно предсказал победу сборной России над новозеландцами. Тот матч завершился со счётом 2:0.

Кот также делал прогноз на матч сборных Австралии и Камеруна, который состоялся 22 июня. Оракул предсказал победу австралийцев, но игра завершилась ничьей (1:1).

Отметим, Ахилл — это потомственный эрмитажный кот. Он с рождения глухой, но, по словам ветврачей, очень общительный и любит людей.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!