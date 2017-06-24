Эксперт объяснил, почему не получится запретить продажу алкоголя навынос ночью

Ранее стало известно, что депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга обсуждают инициативу запретить барам и рюмочным продавать по ночам алкоголь "с собой" даже в открытых бутылках и банках.

Если парламентарии запретят продавать алкоголь в открытых тарах, ничего не мешает желающему купить напиток в стакане и перелить в свою бутылку, заявил Лайфу директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

— Пришёл человек, который хочет унести бутылку, ему отказывают продавать в закрытом виде. Человек не хочет идти к бабушке в подворотне или к таксисту. Он соглашается на открытую бутылку, но ему и это отказываются продавать! Тогда он говорит: "Хорошо, принесите три стакана водки", наливает их в свою бутылку и уходит. Если человек готов купить открытую бутылку, его социальный статус позволяет ему прийти со своей бутылкой, перелить в неё из стаканов и уйти, — пояснил Дробиз.

По словам эксперта, массовой проблемы с ночной продажей алкоголя навынос нет, такие случаи в Петербурге составляют сотую долю от общего количества.

Отметим, запрет ранее поддержали на заседании Комитета по законодательству, теперь его рассмотрят в ходе пленарной сессии Заксобрания Петербурга.