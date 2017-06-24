Путин признался, что его работа в КГБ была связана с нелегальной разведкой

Глава государства считает, что в этой сфере задействованы особые, уникальные люди.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что его деятельность в Комитете госбезопасности СССР была связана с нелегальной разведкой. Он назвал тех, кто работает в этой сфере, людьми особыми, с особыми качествами.

— Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может, — сказал Владимир Путин в интервью на телеканале "Россия 1".

Глава государства добавил, что в это сфере работают люди без преувеличения избранные.

— Вот с таким подходом к делу, с таким подходом к стране, к своему народу живут сотрудники нелегальной разведки. Это уникальные люди, — сказал Путин.