Владимир Путин посетил "Артек"

Глава государства осмотрит легендарный лагерь и пообщается с его воспитанниками.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в "Артек". Глава государства примет участие в церемонии открытия смены в детском центре, которая будет посвящена Саманте Смит.

Путину покажут, как реконструировали инфраструктуру учреждения с 2014 года. Также планируется, что российский лидер осмотрит ход работ по строительству лагеря "Солнечный".

Отметим, что "Артек" в этом году планирует принять около 40 тысяч детей. За последние три года в лагере отдохнули почти 70 тысяч человек, в том числе 1,8 тысячи иностранных гостей. Среди них дети из Донбасса и даже дети эмигрантов из США.

Детский центр открылся на юге Крыма в посёлке Гурзуф 16 июня 1925 года. Весной 2014 года власти республики национализировали лагерь, после этого началась его реконструкция.