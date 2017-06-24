Букмекеры: Шансы сборной России на выход из группы увеличились

Перед началом Кубка конфедераций коэффициент на выход команды равнялся четырём, сейчас он уменьшился до трёх.

Большая часть ставок на сегодняшний матч между сборными России и Мексики приходится на победу последней, но наших спортсменов пока рано списывать со счетов, заявил заместитель гендиректора компании "Лига ставок" Александр Егоров.

— 71% ставок приходится на победу сборной Мексики, 29% — на победу РФ. Коэффициент на победу нашей команды — 3,01, на победу Мексики — 2,41. При этом перед началом турнира за ставки на выход из группы нашей сборной мы предлагали коэффициент четыре, сейчас предлагается коэффициент три. Так что в отдельно взятом поединке может произойти всё что угодно, — пояснил Егоров.

Напомним, решающий для российских спортсменов матч начнётся сегодня в 18:00 в Казани. Накануне вице-премьер и глава РФС Виталий Мутко пожелал футболистам удачи и выразил надежду на то, что они победят.