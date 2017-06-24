Эксперты назвали лучшие автомобили лета 2017 года

Канадские журналисты составили рейтинг лучших автомобилей лета 2017 года, в который попало всего 10 машин. Об этом сообщает издание Auto123.com

Отметим, что большая их часть была представлена на автосалонах в этом году, и в скором времени автомобили станут доступны канадским покупателям.

На первой строчке рейтинга расположился внедорожник Volkswagen Atlas. По мнению экспертов, этот автомобиль отлично подойдёт для тех, кто хочет отправиться в путешествие на машине.

Второе место занял Subaru Crosstrek второго поколения. Канадцы смогут приобрести его уже в следующем месяце. Третья строчка рейтинга досталась обновлённому Nissan Qashqai.

Также в тор-10 лучших автомобилей лета вошли Volvo XC60, Audi A5 Sportback, Land Rover Discovery, Honda Odyssey, Porsche 911 GTS, Lexus LC500 и Mercedes-Benz E-Class Cabriolet.