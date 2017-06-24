Под Севастополем нашли немецкую бомбу весом в четверть тонны

Специалисты полагают, что боеприпас не взорвался при падении из-за неисправного взрывателя.

Под Севастополем обнаружена немецкая бомба времён Великой Отечественной войны. Снаряд SC-250 весом в 250 килограммов нашли на территории 30-й береговой батареи. Об этом говорится в сообщили Главного управления МЧС России по Севастополю.

— Вероятнее всего, эта авиабомба была применена для подавления огня зенитного расчёта, — предположил замначальника части пиротехнических и специальных водолазных работ специализированного отряда главка МЧС Арсен Смаилов.

Специалисты считают, что взорваться бомбе при падении помешала неисправность во взрывателе. Боеприпас уже уничтожен на специальном полигоне.

Только с начала года в Крыму, где во время ВОВ шли ожесточённые бои, нашли уже десятки старых бомб. Одна из них даже стала поводом для скандала в Великобритании — местная газета, сообщая о подрыве снаряда, назвала Крым российской территорией, что противоречит политике властей Соединённого Королевства.