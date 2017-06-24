Владимир Путин выразил соболезнования в связи со сходом оползня в Китае

В результате оползня пропавшими без вести числится 141 человек. На месте случившегося продолжают работать экстренные службы.

Президент России Владимир Путин сегодня выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи со сходом оползня в провинции Сычуань.

— Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями оползня в провинции Сычуань, — сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин передал китайскому коллеге слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, что сегодня в китайской провинции Сычуань в результате схода оползня без вести пропал 141 человек. Мощный поток из грязи и камней накрыл несколько десятков жилых домов, в которых находились люди. В настоящий момент на месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб. Ведётся разбор завалов и поиск пострадавших и погибших.