Владимир Путин выразил соболезнования в связи со сходом оползня в Китае

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Владимир Путин выразил соболезнования в связи со сходом оползня в Китае

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Фото: © REUTERS/Sergei Karpukhin

В результате оползня пропавшими без вести числится 141 человек. На месте случившегося продолжают работать экстренные службы.

Президент России Владимир Путин сегодня выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи со сходом оползня в провинции Сычуань.

<p>Фото: © China Daily</p>

— Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями оползня в провинции Сычуань, — сообщили в пресс-службе Кремля.

<p>Фото: © REUTERS</p>

Путин передал китайскому коллеге слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

<p>Фото: © REUTERS</p>

Напомним, что сегодня в китайской провинции Сычуань в результате схода оползня без вести пропал 141 человек. Мощный поток из грязи и камней накрыл несколько десятков жилых домов, в которых находились люди. В настоящий момент на месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб. Ведётся разбор завалов и поиск пострадавших и погибших.

<p>Фото: © REUTERS</p>

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