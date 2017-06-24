Google больше не будет сканировать почту пользователей Gmail

Компания Google перестанет сканировать почту пользователей Gmail для персонализации рекламы. Об этом сообщила руководитель облачных сервисов компании Дайан Грин.
По её словам, нововведение начнёт действовать в текущем году, однако конкретные сроки пока неизвестны.
— Объявления будут показываться на основании пользовательских настроек, которые можно изменить в любое время, — сообщила Грин.
Также она подчеркнула, пользователи теперь смогут отключать персонализацию рекламы.
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