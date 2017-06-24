Красный Крест сообщил об ограничении доступа к задержанным в спецучреждениях СБУ

При этом организация опровергла заявления украинских властей о том, что правительства ДНР и ЛНР якобы ограничивают деятельность Красного Креста на своей территории.

Глава делегации Красного Креста на Украине Алан Эшлиман сообщил, что сотрудники организации не имеют регулярного доступа к задержанным, содержащимся на объектах Службы безопасности Украины (СБУ).

— У нас до сих пор есть определённые проблемы с тем, чтобы посетить всех задержанных, находящихся в учреждениях СБУ. Мы хотели бы иметь систематический доступ ко всем задержанным, — сообщил он украинскому изданию "Зеркало недели".

Эшлиман подчеркнул, что речь идёт только о тех, кто был задержан в связи с конфликтом на востоке Украины. По его словам, последний раз посетить заключённых им удалось месяц назад.

При этом глава делегации опроверг обвинения украинских властей в том, что правительства самопровозглашённых республик якобы мешают деятельности Красного Креста на территории ДНР и ЛНР.