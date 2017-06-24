В Германии произошла массовая драка, пострадали 15 полицейских

В потасовке принимали участие 150 человек, в том числе футбольные фанаты. Многие из них были пьяны.

В немецком городе Магдебург в федеральной земле Саксония-Ангальт произошла массовая драка, в результате которой пострадали 15 полицейских. Об этом сообщает Bild.

​Отмечается, что в потасовке участвовали по меньшей мере 150 человек, большинство из них — футбольные фанаты. Многие из них находились в нетрезвом виде и бросали камни и бутылки в правоохранителей. Один из них получил тяжёлую травму головы.

На месте ЧП работали более сотни полицейских, было задержано семь человек. Сейчас правоохранители устанавливают причину массовой драки.