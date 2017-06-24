В Германии произошла массовая драка, пострадали 15 полицейских

В немецком городе Магдебург в федеральной земле Саксония-Ангальт произошла массовая драка, в результате которой пострадали 15 полицейских. Об этом сообщает Bild.
Eskalation in Magdeburg! 150 Gewalt-Chaoten greifen zahlenmäßig weit unterlegene Polizei-Be… https://t.co/Hgu2NJqAx6 pic.twitter.com/c6Pn6Lp1Xn— BILD BUZZ (@bildbuzz) 24 июня 2017 г.
Отмечается, что в потасовке участвовали по меньшей мере 150 человек, большинство из них — футбольные фанаты. Многие из них находились в нетрезвом виде и бросали камни и бутылки в правоохранителей. Один из них получил тяжёлую травму головы.
Ausschreitungen in #Magdeburg: 150 Randalierer gingen in der Nacht am #Hasselbachplatz auf Polizisten los. https://t.co/cQbxmNEcnZ pic.twitter.com/DIKfj9IUQC— LVZ (@LVZ) 24 июня 2017 г.
На месте ЧП работали более сотни полицейских, было задержано семь человек. Сейчас правоохранители устанавливают причину массовой драки.
#Magdeburg: Übergriffe auf Polizisten. Ca. 150 teils alkoholisierte Randalierer (Herkunft?) an Tumulten beteiligt. https://t.co/9YqYVbrt9x pic.twitter.com/Iw9uNsZs3S— A.n.n.a (@anna_IIna) 24 июня 2017 г.
Riot am hassel Mitte Nacht. #Magdeburg #riot pic.twitter.com/o3JePCiBUH— Erik Ohsiek (@erikohsiek) 24 июня 2017 г.
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