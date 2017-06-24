Япония выразила протест Китаю из-за кораблей у спорных островов

Министерство иностранных дел Японии выразило протест Китаю в связи с появлением его кораблей у спорных островов, которые Токио называет Сенкаку, а Пекин — Дяоюйдао. Об этом сообщает NHK.

По данным японской стороны, четыре корабля береговой охраны Китая находились у островов два часа и не реагировали на призывы японской службы безопасности на море покинуть акваторию.

— Острова Сенкаку являются исконной территорией Японии. Вторжение в территориальные воды нарушает суверенитет Японии и совершенно неприемлемо, — заявил Директор департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги.

Япония утверждает, что занимает спорные острова с конца XIX века, а Китай указывает на их принадлежность этой стране с конца XVIII века.