Глава государства прибыл в детский центр, где примет участие в открытии новой смены.

Президент РФ Владимир Путин попробовал блины, испечённые воспитанниками "Артека". Как сообщает корреспондент Лайфа, по прибытию в лагерь глава государства сразу же направился в столовую, где дети учатся готовить, и попросил дать ему на пробу блин.

— По одному в руки, — пошутил Путин.

Отметим, что сегодня у одного из воспитанников лагеря день рождения. В честь этого глава государства подарил ему шарлотку, которую дети испекли самостоятельно.

Сегодня Путин откроет в "Артеке" смену, посвящённую американской школьнице Саманте Смит. Также глава государства осмотрит детский центр и проконтролирует ход работ по строительству лагеря "Солнечный".