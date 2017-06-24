Президент РФ Владимир Путин попробовал блины, испечённые воспитанниками "Артека". Как сообщает корреспондент Лайфа, по прибытию в лагерь глава государства сразу же направился в столовую, где дети учатся готовить, и попросил дать ему на пробу блин.
— По одному в руки, — пошутил Путин.
Отметим, что сегодня у одного из воспитанников лагеря день рождения. В честь этого глава государства подарил ему шарлотку, которую дети испекли самостоятельно.
Сегодня Путин откроет в "Артеке" смену, посвящённую американской школьнице Саманте Смит. Также глава государства осмотрит детский центр и проконтролирует ход работ по строительству лагеря "Солнечный".
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