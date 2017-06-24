В Хабаровске установили рекорд России по поеданию ухи

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В Хабаровске установили рекорд России по поеданию ухи

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Гости ярмарки "Наш выбор 27" за четыре часа съели на краевой набережной около 15 тысяч порций рыбного супа.

Сегодня в Хабаровском крае был установлен рекорд России по самому массовому угощению амурской ухой. Всего на массовом празднике сварили 3 тысячи 750 литров ухи из двух тонн рыбы, работать повара начали с раннего утра.

Губернаторская #уха #нашвыбор27 #рекорд

Публикация от Ольга Шабалина (@shabalinushka)

Старт массовой раздаче угощения дал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Позже главред Книги рекордов России Алексей Свистунов вручил чиновнику памятный диплом, официально подтверждающий необычное достижение.

<p>Главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов вручает диплом губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту. Фото: Новости Хабаровска</p>

Отметим, на ярмарке также намеревались установить и мировой рекорд по поеданию ухи. Пока точных данных о попадании в Книгу рекордов Гиннесса нет, соответствующий запрос будет направлен.

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