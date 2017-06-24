В Хабаровске установили рекорд России по поеданию ухи

Гости ярмарки "Наш выбор 27" за четыре часа съели на краевой набережной около 15 тысяч порций рыбного супа.

Сегодня в Хабаровском крае был установлен рекорд России по самому массовому угощению амурской ухой. Всего на массовом празднике сварили 3 тысячи 750 литров ухи из двух тонн рыбы, работать повара начали с раннего утра.

Губернаторская #уха #нашвыбор27 #рекорд Публикация от Ольга Шабалина (@shabalinushka) Июн 24 2017 в 12:17 PDT

Старт массовой раздаче угощения дал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Позже главред Книги рекордов России Алексей Свистунов вручил чиновнику памятный диплом, официально подтверждающий необычное достижение.

Отметим, на ярмарке также намеревались установить и мировой рекорд по поеданию ухи. Пока точных данных о попадании в Книгу рекордов Гиннесса нет, соответствующий запрос будет направлен.