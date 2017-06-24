Посольство РФ сочло морпехов США угрозой для отношений с Норвегией

Правительство решило продлить срок пребывания американских военных на норвежской территории.

В Посольстве РФ в Осло заявили, что решение Норвегии о продлении размещения американских морпехов на территории своей страны может негативно сказаться на двусторонних отношениях с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters.

— Мы считаем, что этот шаг противоречит норвежской политике по неразмещению иностранных военных баз в стране в мирное время, — сказали в российском дипломатическом представительстве. — Он делает Норвегию не вполне предсказуемым партнёром.

Напомним, что власти Норвегии решили оставить на своей территории 330 морских пехотинцев из США, которые будут находиться в стране до конца 2018 года.

Американские морпехи прибыли в Норвегию в январе этого года для участия в программе обучения норвежских солдат. Изначально срок пребывания военных ограничивался шестью месяцами.