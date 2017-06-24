Сегодня гигантский астероид максимально приблизится к Земле

Диаметр комического тела достигает 300 метров. Но, как уверяют специалисты, оно пройдёт на безопасном расстоянии от Земли.

Астероид, приближающийся к Земле, не несёт никакой угрозы для нашей планеты. Космическое тело пролетит на дистанции, в несколько раз превышающей расстояние до ближайшего спутника — Луны, сообщил Лайфу заведующий отдела физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

— Абсолютно нет никакой угрозы. Астероид пролетит на довольно значительном расстоянии от Земли. Примерно восемь расстояний до Луны, это очень большое расстояние, — сообщил собеседник Лайфа.

Ранее в СМИ писали, что небесное тело под названием 441987(2010NY65) представляет реальную угрозу для нашей планеты, так как пройдёт на небольшом по космическим меркам расстоянии. А отдельные издания даже сообщали о возможных катастрофических последствиях.

Сообщается, что диаметр космического тела составляет 300 метров. Максимального сближения с Землей оно достигнет сегодня, 24 июня.