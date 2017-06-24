В Приморье двое осиротевших медвежат вышли к людям в поисках еды

В Приморском крае неподалёку от посёлка Лазо двое голодных медвежат-сирот вышли на проезжую часть в поисках еды.

Видео в редакцию прислал гражданский корреспондент через приложение LifeCorr (скачать на Android и iOS).

Рядом с малышами остановилась проезжавшая мимо супружеская пара. На записи видно, что дикие животные подошли совсем близко к машине и не боятся людей. Водитель ласково называет одного из них Мишаней.

В машине также была собака, которой новые знакомые не понравились, и она начала громко рычать. В результате люди поехали дальше. Еды медвежата, судя по всему, так и не дождались.