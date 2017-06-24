Голодец: Решение о продлении программы маткапитала будет принято до октября

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Голодец: Решение о продлении программы маткапитала будет принято до октября

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Фото:© РИА Новости/Макс Ветров

Ранее в ходе прямой линии Владимир Путин сообщил, что уже более семи миллионов матерей получили средства и почти половина ими воспользовалась.

В правительстве в рамках темы демографической политики обсуждается программа материнского капитала, заявила вице-премьер Ольга Голодец. По её словам, решение о продлении программы будет принято в скором времени.

— До принятия проекта бюджета, до осени. До конца сентября — начала октября, вот так. ...Эта работа организована совместно со всеми блоками правительства, я надеюсь, что уже в ближайшие месяцы мы дадим хорошие предложения по поддержке молодых семей, — уточнила Голодец.

Напомним, ранее президент России предложил выдавать часть маткапитала на руки родителям.

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