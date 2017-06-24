Манчестерский террорист сделал бомбу по видеоуроку на Youtube

22-летний Салман Абеди также скачивал материалы о химической смеси, которая используется во взрывных устройствах.

Салман Абеди, 22-летний террорист-смертник, устроивший теракт на стадионе в Манчестере, изготавливал бомбу по видеоуроку на Youtube. Об этом сообщает The Times.

Издание пишет, что исполнитель теракта просматривал на YouTube видеоролики, в которых объяснялся процесс изготовления самодельной взрывчатки. Он также загружал материалы о химической смеси, используемой во взрывном устройстве, с других сайтов.

Первоначально службы безопасности полагали, что устройство подобной сложности (ещё и одобренное ИГИЛ*) мог собрать только опытный бомбардировщик. На этом основании и появилась версия о том, что за Абеди стояла целая террористическая группировка.

Напомним, что в ночь с 22 на 23 мая после концерта певицы Арианы Гранде на "Манчестер-арене" террорист-смертник подорвал себя в толпе зрителей, в результате чего 22 человека погибли. Была установлена личность смертника, им оказался 22-летний Салман Абеди.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ решением Верховного суда.