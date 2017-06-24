Путин пообщался с воспитанниками "Артека"

На встрече присутствовали дети из разных стран: России, Украины, США, Японии, Казахстана и Кыргызстана.

В ходе рабочей поездки в "Артек" президент РФ Владимир Путин пообщался с воспитанниками лагеря. Так, Татьяна Бондарь из Донецка рассказала главе государства о том, что хочет стать журналистом. На это глава государства ответил, что главное для работника СМИ — знать, по каким критериям нужно оценивать события. Также Путин подчеркнул, что нужно писать материалы так, чтобы никого не обидеть.

Дети рассказали главе государства о том, что стали свидетелями строительства Керченского моста и побывали на винзаводе в Массандре.

Путин в свою очередь поинтересовался у директора лагеря, зачем для детей устраивают такие экскурсии.

— Мы почти все тут спортсмены. Нам больше нравится вкус киселя и кефира, а свой мускат сами пейте! — отрезал президент.

Отметим, что на встрече присутствовали воспитанники "Артека" из разных стран: США, Японии, Казахстана, Кыргызстана. Также в детский центр приехали несколько человек из Донбасса.

Ранее Лайф сообщал о том, что Путин примет участие в открытии новой смены, которая посвящена Саманте Смит.