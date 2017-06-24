Атамбаев заявил, что вопрос об отправке киргизских военных в Сирию не обсуждался

По его мнению, это будет возможно только после согласия всех членов ОДКБ и резолюции ООН.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев опроверг сообщения СМИ о том, что якобы его страна может направить военных в Сирию. Об этом он сказал в Казани, комментируя итоги своего государственного визита в Россию.

— Во время переговоров этот вопрос не обсуждался. Я был очень удивлён, когда его начали муссировать, — приводит портал "24.kg" слова Атамбаева.

Он назвал вопрос об отправке военных непростым и отметил, что для такого нужно единогласное решение всех стран ОДКБ, а также резолюция ООН. В получении последней Атамбаев сомневается.

— Если когда-нибудь, наверное уже не при моём президентстве, такой вопрос возникнет, то Кыргызстан должен отправлять не регулярные какие-то части и соединения. Если будут желающие из кадровых военных, которые хотят набраться опыта, заработать, думаю, что это возможно, — отметил при этом лидер Киргизии.