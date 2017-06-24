РФС заказал и оплатил баннер для матча Россия — Мексика за 800 тыс. рублей

На плакате будет надпись "РОССИЯ". Согласно задумке, каждая буква в названии страны означает первые буквы фамилий легендарных отечественных футболистов.

Сегодня на стадионе "Казань-арена", где в 18:00 начнётся встреча сборных РФ и Мексики, на восточной трибуне развернут огромный баннер "Гордимся именем великим РОССИЯ". Его заказал и оплатил Российский футбольный союз (РФС). Цена вопроса — 800 тысяч рублей. Об этом сообщает Mash.

Известно, что в слове "РОССИЯ" зашифрованы фамилии футболистов Олега Романцева (Р), Николая Осянина (О), Никиты Симоняна (С), Эдуарда Стрельцова (С), Анатолия Исаева (И) и, конечно, Льва Яшина (Я).

Сегодняшняя игра будет решающей для сборной РФ: её исход определит, выйдут ли наши спортсмены из своей группы на турнире. В настоящее время на стадионе активно собираются болельщики, Лайф следит за развитием событий.