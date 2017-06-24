РПЦ предложила ввести в школах изучение церковнославянского языка

Это, по мнению епархии, повысит общий культурный уровень населения и поможет людям понимать тексты богослужений.

Предмет "Церковнославянский язык" (ЦСЯ) нужно включить в школьную программу России. Об этом заявил пресс-секретарь патриарха Александр Волков.

— Неплохо было бы в школе изучать, по крайней мере, основы церковнославянского языка — просто для общего культурного уровня, — сказал Волков в эфире радиостанции "Вести FM".

Волков отметил "прекрасную поэтику" церковнославянского языка, которая заслуживает того, чтобы её изучать. Также он добавил, что прихожане храмов зачастую не понимают текста богослужения (ведётся на ЦСЯ).

Церковнославянский язык — язык богослужения в России и других славянских странах. До революции церковнославянский язык изучали в начальных классах.