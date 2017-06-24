"Будущее начинается сегодня". Петербург вновь окрасили "Алые паруса"

По некоторым данным, на набережных Невы минувшей ночью собралось более двух миллионов зрителей.

Накануне в Санкт-Петербурге прошёл один из главных праздников российских выпускников — "Алые паруса". В этом году в торжестве приняли участие 35 тысяч школьников.

Праздник начался ударом рынды и поздравлениями официальных лиц. Затем на главной площади Северной столицы устроили интерактивное шоу и концерт, в котором приняли участие группы "Мумий Тролль" и Serebro, а также Григорий Лепс, Макс Барских, Александр Панайотов и другие исполнители.

Затем на Неве появился сам символ праздника — корабль с алыми парусами. Если увидеть выступления музыкальных групп могли только выпускники: вход на Дворцовую площадь вот уже несколько лет организован только по приглашениям, то парусами любовались все желающие. По некоторым данным, на набережных Невы этой ночью собралось более двух миллионов зрителей.

Появлению брига предшествовало грандиозное светопиротехническое шоу, которое продолжалось, пока корабль эффектно проходил по Неве. Незабываемая красота была создана при помощи тысяч пиротехнических взрывов.

#алыепаруса #санктпетербург #saintpetersburg Безумно красивый город, как же я люблю его Публикация от Elisey Shaforostov-tvens (@elisay_tvens) Июн 24 2017 в 6:35 PDT

Отметим, что впервые корабль под алыми парусами в честь школьного праздника вышел на Неву в 1968 году, но в 1979-м эта традиция прервалась. С 2005-го в Северной столице её возродили, и теперь каждый год в конце июня в городе проходит яркое шоу. В этот раз праздник прошёл под девизом "Будущее начинается сегодня".

По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, всего в праздничных мероприятиях в России приняли участие более 140 тысяч выпускников.

Алые паруса 2017❤️ Было ☺️#алыепаруса2017 #алыепаруса Публикация от Инга (@ingakokhia) Июн 24 2017 в 6:05 PDT

Ранее президент России Владимир Путин поздравил выпускников и призвал их не бояться сверхзадач.

В прошлом году фестиваль "Алые паруса" был признан лучшим событием в номинации "Городской праздник" на международном конкурсе Best European Event Award. "Алые паруса" опередили более 100 финалистов на звание лучшего европейского мероприятия.

Праздник выпускников, который ежегодно проходит в Петербурге, ранее был внесён в реестр мирового событийного туризма и рекомендован к посещению в 20 странах мира.