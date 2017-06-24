Украинцам начали продавать места в очередях за биометрическими паспортами

Стоимость одного такого места начинается от двух тысяч гривен (около 4,5 тысячи рублей).

Предприимчивые сотрудники украинских паспортных столов на фоне общего ажиотажа об отмене виз в Европу начали продавать своим согражданам места в очередях за биометрическими паспортами, которые необходимы для въезда на территорию ЕС. Об этом сообщают местные СМИ.

Украинские турагентства в свою очередь за небольшую плату предлагают купить телефоны заинтересованных клиентов посредникам, которые и назначают дату и время сдачи необходимых документов для оформления паспорта.

Цены за места в очереди бывают разные. Но, как правила, отсчёт начинается от 2000 гривен (около 4,5 тысячи рублей — Прим. ред.).

Нужно заметить, что официальная цена оформления украинского биометрического паспорта составляет всего 557 гривен (около 1300 рублей. — Прим. ред.).