Иосиф Пригожин рассказал, что Киев требовал с него взятку в $1 млн

Читайте также

Иосиф Пригожин рассказал, что Киев требовал с него взятку в $1 млн

447

Продюсер Иосиф Пригожин. Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Если бы продюсер согласился отдать эту сумму, Украина не стала бы вносить его и его супругу певицу Валерию в "чёрный список".

Киев требовал миллион долларов с российского продюсера Иосифа Пригожина за то, чтобы не вносить его в так называемый чёрный список. Об этом рассказал сам Пригожин в эфире телеканала "Россия-24".

— Для них это бизнес. Просили миллион долларов. Если бы мы заплатили, ни под какие санкции мы бы не попали, — заявил продюсер.

Так называемый чёрный список российских деятелей культуры, которым запрещён въезд на территорию страны, был обнародован Незалежной в прошлом году. Иосиф Пригожин и его жена певица Валерия оказались в числе лиц, по мнению украинских властей, создающих "угрозу национальной безопасности" страны.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!