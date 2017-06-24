Иосиф Пригожин рассказал, что Киев требовал с него взятку в $1 млн

Если бы продюсер согласился отдать эту сумму, Украина не стала бы вносить его и его супругу певицу Валерию в "чёрный список".

Киев требовал миллион долларов с российского продюсера Иосифа Пригожина за то, чтобы не вносить его в так называемый чёрный список. Об этом рассказал сам Пригожин в эфире телеканала "Россия-24".

— Для них это бизнес. Просили миллион долларов. Если бы мы заплатили, ни под какие санкции мы бы не попали, — заявил продюсер.

Так называемый чёрный список российских деятелей культуры, которым запрещён въезд на территорию страны, был обнародован Незалежной в прошлом году. Иосиф Пригожин и его жена певица Валерия оказались в числе лиц, по мнению украинских властей, создающих "угрозу национальной безопасности" страны.