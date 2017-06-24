ВВС Израиля нанесли авиаудар по сирийским войскам

В армии еврейского государства заявили, что это был ответ на перелёт нескольких снарядов через линию разграничения.

Самолёты израильских Военно-воздушных сил нанесли сегодня авиаудар по двум танкам армии Сирии и артиллерийской позиции. Как говорится в сообщении армии Израиля, это был ответ на разрыв нескольких снарядов, которые разорвались на контролируемой еврейским государством части Голанских высот.

— Израильские ВВС атаковали позиции, откуда вёлся огонь. Помимо этого, были атакованы два танка, принадлежащие сирийскому режиму, — отметили в военном ведомстве.

По его данным, снаряды перелетели через разделительную линию во время столкновений правительственных войск с вооружённой оппозицией. С израильской стороны пострадавших нет.