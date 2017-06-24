Украина направила РФ ноту протеста в связи с поездкой Владимира Путина в Крым

МИД Украины выразил недовольство, что визит российского президента на полуостров был не согласован в украинских ведомствах.

Министерство иностранных дел Украины сегодня направило в МИД РФ ноту протеста в связи с посещением Владимиром Путиным детского лагеря "Артек" на южном берегу Крыма.

— Украинская сторона считает упомянутый визит (24 июня) и другие так называемые поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, — говорится в документе.

Российская сторона пока никак не отреагировала на ноту протеста.

Напомним, сегодня президент Владимир Путин прибыл в лагерь "Артек" и принял участие в открытии смены, посвящённой Саманте Смит — американской девочке, посетившей лагерь в разгар холодной войны. Для главы государства провели экскурсию по "Артеку" и угостили его блинами. После этого президент лично пообщался с детьми.