Путин на встрече с детьми в "Артеке": Вас здесь учат главному — дружить

Президент России сегодня посетил открытие седьмой смены в детском лагере в Крыму и встретился с его юными воспитанниками.

Владимир Путин после экскурсии по "Артеку" лично пообщался с ребятами и вожатыми. В ходе беседы глава государства заявил о важности дружбы и призвал ребят сохранять добрые отношения на всю жизнь.

Я знаю, что вас здесь учат главному — учат дружить. И я вас призываю именно к этому. Откуда бы ни приезжали ваши сверстники, вы всегда должны знать, что это ваши друзья Президент России Владимир Путин Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

Также в ходе беседы глава государства узнал, что детей в "Артеке" возили на экскурсию на завод по производству вин.

— Мы здесь почти все спортсмены. Нам больше нравится вкус киселя, сока, кефира, — заявил на это президент.

Отметим, смена, которая сегодня открылась в "Артеке", посвящена Саманте Смит — американской девочке, посетившей лагерь в самый разгар холодной войны.